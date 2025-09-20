Марченко объяснил выбор Костюк в паре с Людмилой Киченок в полуфинале с Италией
Капитан женской сборной Украины подчеркнул, что этот вариант был запланирован заранее
20 минут назад
Фото: ФТУ
Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко сообщил Sport.ua, почему в последнем парном матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг против Италии Людмила Киченок сыграла с Мартой Костюк.
По словам Марченко, план с Костюк был основным на игру.
«У нас был этот план с самого начала. Это не было решением, принятым за одну минуту. У нас были варианты, но это был наш основной выбор».
Напомним, Костюк и Людмила Киченок проиграли решающий матч полуфинала против Сары Эррани и Жасмин Паолини.
Отметим, что в четвертьфинале Украина одолела сборную Испании.