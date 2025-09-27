Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с австралийкой Эллен Перес с победы стартовали в парном разряде на турнире WTA 1000 в Пекине.

В 1/16 финала они выиграли со счетом 4:6, 6:3, 10:7 у румынки Жаклин Кристиан и канадки Лейлы Фернандес.

Матч длился 1 час 36 минут. За это время Киченок и Перес не сделали ни одной подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки, использовали 5/10 брейкпойнтов и проиграли 4 гейма на своей подаче.

В 1/8 финала Киченок и Перес сыграют против итальянской пары Сара Эррани/Жасмин Паолини.

Напомним, украинка Даяна Ястремская не смогла выйти в третий тур «тысячника» в Пекине.