Людмила Киченок победила на старте парного турнира WTA 1000 в Пекине
В дуэте с Перес она оставила за бортом Кристиан и Фернандес
24 минуты назад
Людмила Киченок / Фото - Суспільне
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с австралийкой Эллен Перес с победы стартовали в парном разряде на турнире WTA 1000 в Пекине.
В 1/16 финала они выиграли со счетом 4:6, 6:3, 10:7 у румынки Жаклин Кристиан и канадки Лейлы Фернандес.
Матч длился 1 час 36 минут. За это время Киченок и Перес не сделали ни одной подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки, использовали 5/10 брейкпойнтов и проиграли 4 гейма на своей подаче.
В 1/8 финала Киченок и Перес сыграют против итальянской пары Сара Эррани/Жасмин Паолини.
Напомним, украинка Даяна Ястремская не смогла выйти в третий тур «тысячника» в Пекине.