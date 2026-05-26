Сергей Разумовский

На Roland Garros украинские теннисистки провели матчи первого круга с противоположными результатами: Александра Олейникова одержала историческую для себя победу, а Ангелина Калинина завершила выступления в одиночном разряде.

Олейникова уверенно обыграла россиянку Елену Приданкину (WTA 218) — 6:1, 6:2. Для украинской спортсменки эта победа стала первой в основной сетке турниров Grand Slam.

В первом сете Александра отдала сопернице лишь один гейм — при счете 3:0 она проиграла самый длинный гейм матча, в котором теннисистки провели 18 розыгрышей. Во второй партии из восьми геймов только два завершились успешной защитой подачи, и оба остались за украинкой. Именно брейком Олейникова поставила точку в матче — 6:2 после полутора часов игры.

Несмотря на пять двойных ошибок на подаче, украинка превосходила по ключевым статистическим показателям: 19 активно выигранных мячей против 14 у соперницы, а также 25 невынужденных ошибок против 36 у Приданкиной.

Для Олейниковой это лишь второй матч в основе турниров Grand Slam. Дебютировала на этом уровне она в январе на Australian Open, где уступила Мэдисон Киз, которая тогда защищала титул.

Во втором круге Roland Garros Олейникова сыграет с победительницей матча между пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой и австралийкой Кимберли Биррелл, которая занимает 83-е место в рейтинге WTA.

В то же время Ангелина Калинина не смогла пройти во второй раунд. Украинка, которая является 60-й ракеткой мира, уступила француженке Диан Парри (WTA 92) — 6:0, 2:6, 4:6.

Это была пятая очная встреча Калининой и Парри, и вторая победа француженки. Впервые Парри одолела украинку три года назад — также в первом круге Ролан Гаррос.

Для Калининой это было шестое выступление в основной сетке французского мейджора, и в третий раз она не смогла преодолеть стартовый раунд. В то же время Ангелина продолжит выступления на турнире в парном разряде — вместе с Даяной Ястремской. Свой первый матч дуэт проведет в среду.

