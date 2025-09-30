Олег Гончар

Двукратная чемпионка турниров Grand Slam и третья ракетка мира Кори Гауфф обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA-2025, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Я очень рада вернуться на Итоговый турнир в четвертый раз подряд». Кори Гауфф

Она стала третьей теннисисткой, квалифицировавшейся на турнир, после Арины Соболенко и Иги Швьонтек. В 2025 году 21-летняя американка выиграла Rolan Garros и дошла до финалов турниров WTA-1000 в Мадриде и Риме.

Гауфф будет выступать на Итоговом турнире четвертый год подряд.

Как сообщалось, украинка Элина Свитолина проводит свою 600-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA.