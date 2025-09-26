Владимир Кириченко

В Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA 1000, в котором встретились 89 ракетка мира нейтральная теннисистка из России Камилла Рахимова (WTA, 89) и третья ракетка мира Кори Гауфф из США.

Встреча закончилась победой Гауфф в двух сетах – 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Рахимова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного из 10 брейк-пойнтов. Гауфф совершила четыре эйса при пяти двойных ошибках и выиграла четыре брейк-пойнта из девяти заработанных за матч.

В третьем круге турнира в Пекине Кори Гауфф сыграет с 25 ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады.

Напомним, Юлия Стародубцева проиграла на старте «тысячника» в Пекине.