Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №13) начинает свою 600-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA.

Элина дебютировала в первой сотне в возрасте 18 лет – в феврале 2013 года. С того момента она не принадлежала к топ-100 только во время своей беременности в 2022 году.

Из 600 недель в топ-100 Элина провела 218 недель в топ-10. В 2017 году Элина стала третьей ракеткой мира – рекорд Украины как для женского, так и для мужского тенниса.

Топ-5 украинских теннисисток по количеству недель в топ-100 WTA:

1. Элина Свитолина – 600

2. Леся Цуренко – 440

3. Екатерина Володько (Бондаренко) – 406

4. Наталья Медведева – 334

5. Елена Бондаренко – 324

Ранее Свитолина досрочно завершила сезон-2025.

Напомним, полька Ига Швёнтек – первая с 2009 года, кто три сезона подряд выиграл более 25 матчей на «тысячниках».