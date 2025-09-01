Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу во втором раунде парного турнира US Open-2025.

Костюк и Елена Габриэла Русе из Румынии со счетом 6:3, 6:2 обыграли немку Лауру Зигемунд и бразильянку Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.

Матч длился 1 час 24 минуты. За это время Костюк и Русе выполнили 1 подачу навылет, допустили 2 двойных ошибки, использовали 5/10 брейкпойнтов. На их счету 25 виннерсов и 16 невынужденных ошибок.

Следующими соперницами украинско-румынского дуэта станут Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова.

