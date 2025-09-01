Костюк и Русе – участницы 1/8 финала парного US Ope
Украинско-румынский дуэт обыграл Зигемунд и Хадда Майю
около 2 часов назад
Марта Костюк / Фото - CNN
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу во втором раунде парного турнира US Open-2025.
Костюк и Елена Габриэла Русе из Румынии со счетом 6:3, 6:2 обыграли немку Лауру Зигемунд и бразильянку Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.
Матч длился 1 час 24 минуты. За это время Костюк и Русе выполнили 1 подачу навылет, допустили 2 двойных ошибки, использовали 5/10 брейкпойнтов. На их счету 25 виннерсов и 16 невынужденных ошибок.
Следующими соперницами украинско-румынского дуэта станут Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова.
