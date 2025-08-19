Олег Гончар

В первом круге квалификации US Open украинка Александра Олейникова (WTA 191) уступила австралийке Лизетт Кабрере (WTA 206) со счетом 2:6, 4:6.

Матч длился 94 минуты, за которые Олейникова и ее соперница не сделали ни одного эйса, но у украинки было две двойные ошибки против восьми у Кабреры.

Также Олейникова реализовала два из четырнадцати брейков против пяти из шести у австралийки.

Напомним, ранее US Open также покинул Виталий Сачко.

Также квалификацию престижного турнира покинула Дарья Снигур.