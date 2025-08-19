Олейникова выбыла из квалификации US Open после поражения Кабрере
Поражение Олийниковой стало третьим для представителей Украины в квалификации
около 2 часов назад
Александра Олейникова / Фото: Большой теннис Украины
В первом круге квалификации US Open украинка Александра Олейникова (WTA 191) уступила австралийке Лизетт Кабрере (WTA 206) со счетом 2:6, 4:6.
Матч длился 94 минуты, за которые Олейникова и ее соперница не сделали ни одного эйса, но у украинки было две двойные ошибки против восьми у Кабреры.
Также Олейникова реализовала два из четырнадцати брейков против пяти из шести у австралийки.
Напомним, ранее US Open также покинул Виталий Сачко.
Также квалификацию престижного турнира покинула Дарья Снигур.