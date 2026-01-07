Олег Гончар

Во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) сыграла с эксроссиянкой, представлявшей Казахстан, Юлией Путинцевой (WTA 74).

Костюк проиграла первый сет, но уверенно выиграла два следующих: 6:7, 6:1, 6:0.

Матч длился 112 минут, за которые Костюк подала четыре эйса, сделала одну двойную ошибку и использовала семь из девяти брейк-поинтов.

Путинцева эйсов не подавала, допустила одну двойную ошибку и реализовала один из двух брейков.

В третьем круге турнира Костюк сыграет против победительницы матча американки Аманды Анисимовой и австралийки Биррелл.

Напомним, ранее Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира в Брисбене.