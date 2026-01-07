Костюк победила Путинцеву во втором раунде турнира в Брисбене
Марта потратила на бывшую россиянку три сета
около 2 часов назад
Марта Костюк / Фото: j48tennis.ne
Во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) сыграла с эксроссиянкой, представлявшей Казахстан, Юлией Путинцевой (WTA 74).
Костюк проиграла первый сет, но уверенно выиграла два следующих: 6:7, 6:1, 6:0.
Матч длился 112 минут, за которые Костюк подала четыре эйса, сделала одну двойную ошибку и использовала семь из девяти брейк-поинтов.
Путинцева эйсов не подавала, допустила одну двойную ошибку и реализовала один из двух брейков.
В третьем круге турнира Костюк сыграет против победительницы матча американки Аманды Анисимовой и австралийки Биррелл.
Напомним, ранее Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира в Брисбене.