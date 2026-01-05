Костюк дізналася суперницу на турнире в Брисбене
Украинка встретится с представительницей Казахстана
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк (25 WTA) узнала первую соперницу на хардовом турнире серии WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В матче 1/16 финала вторая ракетка Украины встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (74 WTA).
Теннисистка из Казахстана пробилась в следующий раунд, уверенно обыграв американку Хейли Баптист — 6:2, 6:4.
Для Костюк и Путинцевой это будет первая встреча в Туре.
Свитолина и Вильямс не смогли преодолеть стартовый раунд на турнире в Окленде.