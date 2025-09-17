Костюк принесла Украине первую победу над Испанией в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
Украинка обыграла испанку Джессику Боусас Манейро
около 1 часа назад
Марта Костюк / Фото: ФТУ
Женская сборная Украины по теннису стартовала с победы в матче четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг.
В первой игре Марта Костюк обыграла Джессику Боусас Манейро со счётом 7:6, 6:2.
Матч длился 107 минут, за которые Костюк подала четыре эйса против одного у соперницы. При этом, Марта допустила лишь одну двойную ошибку, тогда как у Манейро их было пять.
Также Костюк использовала пять из одиннадцати брейков против трёх из пяти у испанки.
Во второй игре Элина Свитолина будет противостоять Пауле Бадосе.
В случае победы над Испанией Украина в полуфинале турнира сыграет против Италии.
Напомним, Украина опустилась на 41-е место в мировом рейтинге наций.