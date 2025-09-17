Олег Гончар

Женская сборная Украины по теннису стартовала с победы в матче четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг.

В первой игре Марта Костюк обыграла Джессику Боусас Манейро со счётом 7:6, 6:2.

Матч длился 107 минут, за которые Костюк подала четыре эйса против одного у соперницы. При этом, Марта допустила лишь одну двойную ошибку, тогда как у Манейро их было пять.

Также Костюк использовала пять из одиннадцати брейков против трёх из пяти у испанки.

Во второй игре Элина Свитолина будет противостоять Пауле Бадосе.

В случае победы над Испанией Украина в полуфинале турнира сыграет против Италии.

Напомним, Украина опустилась на 41-е место в мировом рейтинге наций.