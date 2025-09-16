Денис Седашов

Международная теннисная федерация опубликовала обновленный рейтинг мужских национальных команд. После победы над Доминиканской Республикой в матче Второй Мировой группы Кубка Дэвиса сборная Украины опустилась на одну позицию и теперь занимает 41-е место.

В феврале следующего года украинская команда сыграет в Плей-офф Первой Мировой группы. На этой стадии выступят 25 сборных: 12 команд, которые выиграли свои матчи во Второй Мировой группе, и 13 команд, проигравших в Первой.

Поскольку сборная Украины входит в число сеяных, она встретится с одной из 13 несеяных команд.

Обновленный рейтинг наций:

17 Финляндия (I)

25 Швейцария (I)

27 Португалия (I)

28 Китайский Тайбэй (I)

30 Босния и Герцеговина (I)

31 Казахстан (I)

32 Израиль (I)

35 Турция (I)

36 Польша (I)

38 Колумбия (I)

39 Греция (I)

40 Румыния (II)

41 Украина (II)

Среди потенциальных соперников украинской команды на Плей-офф: Египет, Люксембург, Монако, Литва, Марокко, Мексика, Новая Зеландия, Тунис, Ливан, Гонконг, Китай, Словения, Парагвай.

