Олег Шумейко

Марта Костюк и Ольга Данилович в первом круге турнира серии WTA1000 в китайском Ухане уступили Го Ханьюй и Александре Пановой 5:7, 3:6.

За час с четвертью на корте украино-сербский тандем реализовал 3 брейк-пойнта из одиннадцати и дважды ошибся на подаче. Шестые сеяные сделали 1 эйс, 5 брейков и две «двойные».

Отметим, что накануне Костюк в первом круге завершила выступления и в одиночном разряде соревнований.

Напомним, что Костюк озвучила планы на сезон 2026.