Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) неудачно стартовала в одиночной сетке турнира WTA 1000 в Ухане.

Марта в первом раунде «тысячника» со счетом 6:2, 2:6, 4:6 проиграла чешке Каролине Муховой (№22 WTA).

Матч длился 2 часа 34 минуты. За это время Мухова не выполнила эйсы, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Костюк один эйс, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Это была вторая личная встреча теннисисток – в первой в сентябре 2025 года Каролина победила Марту в 1/8 финала US Open.

Марта сыграет два матча за день – на 7 октября запланирован и её старт в парном разряде.

Ранее определились все участники 1/8 финала Masters в Шанхае.