Денис Седашов

Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась впечатлениями от выступлений в сезоне-2025 и планами на следующий год.

Украинка отметила, что хотя сезон был стабильным и содержал много позитивного, ей не хватило нескольких шагов, чтобы побеждать игроков из топ-10, особенно на турнирах Grand Slam. Слова приводит tennis365.com.

В этом году я постоянно ощущала, что наталкиваюсь на стену. Многие матчи с топовыми соперницами заканчивались очень близко, но я не смогла преодолеть решающий барьер. Несмотря на травмы, я смогла продолжать играть и показывать стабильный уровень. Марта Костюк

Среди главных целей на 2026 год спортсменка назвала повышение стабильности и прогресс на турнирах Большого шлема, а также завершение сезона в топ-10 мирового рейтинга.

Моя цель всегда — мейджоры. Нужно совершенствоваться и делать шаги, чтобы подняться на новый уровень в следующем году. Марта Костюк

