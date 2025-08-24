Костюк рассказала, в каком бизнесе хочет себя попробовать
Марта заявила, что помешана на этом
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.net
Вторая ракетка Украины Марта Костюк призналась, что хотела бы попробовать себя в предпринимательской деятельности. Слова теннисистки приводит btu.org.ua:
Могла бы я открыть собственную компанию? Хм... Да, думаю, что могла бы. В будущем я точно вижу себя партнером, совладелицей ресторана. Я без ума от еды. Нет шансов как-то это обойти.
Напомним, что Костюк выступит на US Open-2025. В первом круге украинка встретится с британкой Кэти Бултер.
