Костюк разгромила Татьяну Марию во втором круге турнира в Цинциннати
Украинка победила в двух сетах
24 минуты назад
Фото: Getty Images
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) успешно начала выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
В матче 1/32 финала Костюк в двух сетах уверенно победила 38-летнюю немецкую теннисистку Татьяну Марию (WTA 41) — 6:0, 6:1.
Следующей соперницей Костюк станет победительница матча между Игой Швёнтек и анастасией потаповой.
