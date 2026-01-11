Олег Гончар

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с турнира серии WTA 500 в Аделаиде. Причиной решения стало ее участие в финале турнира в Брисбене.

В решающем матче в Брисбене Костюк уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. Финал состоялся 11 января, тогда как турнир в Аделаиде стартует уже 12 января, так что у Марты оставалось бы меньше 24 часов на восстановление.

Таким образом, Костюк решила пропустить турнир, чтобы сосредоточиться на подготовке к следующим стартам.

В Аделаиде из украинок выступит только Даяна Ястремская, которая ранее завершила выступления в Брисбене после поражения от Джессики Пегулы.

В первом круге турнира Ястремская сыграет против бельгийки Сораны Кирсть.

Следующим турниром для Марты Костюк станет Australian Open.