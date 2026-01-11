Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) прокомментировала поражение в финале турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) от белоруски Арины Соболенко (WTA 1). Видео с комментариями Костюк привел паблик The Tennis Letter.

Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто сделал этот турнир возможным: волонтеров, болбоев, организаторов и правительство Квинсленда. За этим стоят сотни и тысячи людей, и я искренне благодарна каждому из них. Отдельная благодарность невероятной публике — эти выходные я запомню надолго. Играть перед вами было истинным удовольствием.

Также хочу сказать несколько слов об Украине. Я каждый день выхожу на корт с болью в сердце, ведь тысячи людей сейчас без света и теплой воды, а температура достигает минус 20. Здесь, в Брисбене, жарко, и это трудно даже представить. Моя сестра дома спит под тремя одеялами из-за холода. Поэтому увидеть на этой неделе так много украинских флагов и болельщиков было для меня чрезвычайно трогательно.

Спасибо всем соперницам, с которыми я играла. Вы заставляете меня прогрессировать, становиться сильнее каждый день и каждую неделю, и я ценю этот путь.

Отдельная благодарность моей команде. Простите, что я снова проиграла финал — уже третий. Но я точно знаю: в следующий раз я его выиграю.

Спасибо всем за поддержку. Спасибо моему мужу за то, что был рядом со мной на этой неделе. И еще раз — искренне благодарю каждого.