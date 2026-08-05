Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) одержала уверенную победу над канадкой украинского происхождения Кэтрин Себов в матче второго круга турнира WTA 1000 в Торонто. Поединок длился два сета, а его итоговый счет – 7:6 (4), 6:0 в пользу представительницы Украины.

Себов стала соперницей Костюк на этой стадии соревнований после прохождения предыдущего этапа турнира. Канадка имеет украинское происхождение, однако в матче представляла Канаду. Для теннисисток это была вторая очная встреча в карьере. Впервые они сыграли в 2021 году на турнире в Чикаго, где Костюк также оказалась сильнее в двух сетах.

Начало первой партии сложилось в пользу Себов. Канадская теннисистка сразу воспользовалась возможностью сделать брейк и вышла вперед. После этого она смогла взять еще один гейм, увеличив свое преимущество до 2:0. Костюк ответила выигранным геймом и сократила отставание до одного очка при счете 1:2.

Однако в следующем отрезке встречи Себов снова перехватила инициативу. Канадка выиграла еще два гейма подряд и приблизилась к победе в первом сете. Марта Костюк не позволила сопернице закрепить преимущество, постепенно выровняла игру и вернулась в борьбу за партию.

Украинка сумела довести сет до тай-брейка. При счете 6:6 теннисистки перешли к решающему гейму, в котором Костюк действовала стабильнее и лучше воспользовалась своими возможностями. Тай-брейк завершился победой украинской теннисистки со счетом 7:4, что принесло ей преимущество в матче.

Второй сет стал полной противоположностью первому. Костюк сразу захватила контроль над игрой, действовала агрессивно на приеме и не позволяла Себов навязать свой темп. Украинка выиграла шесть геймов подряд, не отдав сопернице ни одной партии. В итоге второй сет завершился со счетом 6:0.

Благодаря этой победе Марта Костюк вышла в третий круг турнира в Торонто. Она стала второй украинской теннисисткой, которой удалось преодолеть предыдущую стадию соревнований. Ранее в третий круг пробилась Элина Свитолина, которая в напряженном матче в трех сетах победила испанку Джессику Бузас Манейро.

Имя следующей соперницы Костюк определится после матча между хорваткой Антонией Ружич и американкой Мэдисон Киз, которая имеет 19-й номер посева на турнире. Именно победительница этого противостояния сыграет против украинской в третьем круге соревнований WTA 1000 в Торонто.