Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA, 9) вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто, Канада.

Во втором круге соревнований Элина обыграла представительницу Испании Джессику Буcас Манейро (WTA, 63) со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Матч длился 2 часа 47 минут. За это время Свитолина трижды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Буcас Манейро один эйс, 13 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Свитолина поспорит с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Анастасия Потапова (Австрия).

Обновленный рейтинг WTA.