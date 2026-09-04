Сергей Разумовский

Марта Костюк (WTA 11) одержала уверенную победу в матче третьего круга US Open-2026. Украинская теннисистка в двух сетах обыграла «нейтральную» екатерину александрову (WTA 19) – 6:3, 6:2. Обе партии длились по 39 минут, так что для победы Костюк понадобилось всего 78 минут.

Украинка активно начала встречу и с первых розыгрышей пыталась навязать сопернице свой темп. Костюк уверенно действовала на своей подаче, не позволяла александровой получать легкие очки и эффективно использовала возможности для брейков. В итоге Марта выиграла первый сет со счетом 6:3.

Во второй партии преимущество украинской теннисистки стало ещё ощутимее. Костюк продолжила действовать агрессивно, заставляла соперницу ошибаться под давлением и не дала ей вернуться в борьбу. Украинка отдала александровой лишь два гейма и завершила сет со счетом 6:2.

Эта победа стала для Костюк первой в карьере в противостояниях с Александровой. До этого теннисистки встречались дважды: в 2021 году на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме и в 2022 году на хардовых соревнованиях WTA 250 в Портороже. В обоих предыдущих матчах сильнее была «нейтральная» спортсменка, однако на этот раз Марта смогла прервать неудачную серию.

Костюк второй сезон подряд вышла в четвёртый круг US Open. Таким образом, украинка повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате США и продолжила борьбу за еще более успешное выступление в Нью-Йорке.

В 2026 году Марта уже дважды доходила до стадии 1/8 финала на турнирах Grand Slam. На Roland Garros и Wimbledon украинская теннисистка смогла пробиться в полуфинал, что стало одними из лучших результатов в её карьере на соревнованиях высшего уровня.

Соперница Костюк в четвёртом круге определится в матче между американкой Энн Ли (WTA 29) и шестой ракеткой мира из Чехии Линдой Носковой.

Также Костюк продолжает борьбу в парном разряде.