Людмила Кіченок проиграла легендарной Уильямс на старте парного US Open-2025
Украинка повторила выступление своей сестры на мейджоре
36 минут назад
Людмила Киченок / Фото - Суспільне
Украинская теннисистка Людмила Киченок потерпела поражение в первом раунде парного турнира US Open-2025.
В паре с австралийкой Эллен Перес Людмила со счетом 6:7, 3:6 проиграла Лейле Фернандес из Канады и американке Винус Вильямс.
Матч длился 1 час 19 минут. Киченок и Перес 2 раза подавали навылет, сделали 6 двойных ошибок и использовали 2/9 брейк-пойнтов.
Отметим, что в прошлом году Киченок стала чемпионкой в паре с Еленой Остапенко.
Напомним, Надежда Киченок проиграла на старте парного US Open-2025.