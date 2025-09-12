Первый номер Украины одержал волевую победу и увеличил преимущество в противостоянии Кубка Дэвиса.
Белинский в трех сетах одолел доминиканца Бертрана
около 2 часов назад
Фото: ФТУ
Вячеслав Белинский (ATP, 378) во второй встрече противостояния Украина – Доминиканская Республика во Второй мировой группе Кубка Дэвиса обыграл Петера Бертрана (ATP, 655).
Кубок Дэвиса. Вторая мировая группа. Украина – Доминиканская Республика
Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви 6:2, 6:1
Вячеслав Белинский – Петер Бертран 6:4, 4:6, 7:6 (3)
Счет в матче – 2:0
Напомним, что следующий игровой день начнется матчем Алексей Крутих / Александр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандини / Энмануэль Муньос, который может стать решающим. Отметим, что встреча проходит до трех выигранных игр одной из сборных.