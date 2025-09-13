Украина вышла в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса
Украинские теннисисты в Анталии победили Доминиканскую Республику
около 2 часов назад
Сборная Украины в Анталии (Турция) одержала победу 3:0 в противостоянии с Доминиканской Республикой во Второй мировой группе Кубка Дэвиса-2025.
Победа позволила сине-желтым выйти в плей-офф Первой мировой группы.
В первом матче Владислав Орлов в двух сетах победил Роберто Сиды, а во втором Вячеслав Белинский так же легко обыграл Петера Бертрана.
Третий матч был парным и стал решающим — Александр Овчаренко и Владислав Орлов одолели Роберто Сиды и Петера Бертрана со счетом 7:6, 6:2.
В первом сете украинцы отыграли три сетбола, а затем выиграли тай-брейк 9:7.
Во втором сете украинцы почувствовали сопротивление лишь в начале матча.
Украина присоединится к 25 сборным в плей-офф Первой мировой группы. Матчи состоятся в 2026 году.