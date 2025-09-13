Олег Гончар

Сборная Украины в Анталии (Турция) одержала победу 3:0 в противостоянии с Доминиканской Республикой во Второй мировой группе Кубка Дэвиса-2025.

Победа позволила сине-желтым выйти в плей-офф Первой мировой группы.

В первом матче Владислав Орлов в двух сетах победил Роберто Сиды, а во втором Вячеслав Белинский так же легко обыграл Петера Бертрана.

Третий матч был парным и стал решающим — Александр Овчаренко и Владислав Орлов одолели Роберто Сиды и Петера Бертрана со счетом 7:6, 6:2.

В первом сете украинцы отыграли три сетбола, а затем выиграли тай-брейк 9:7.

Во втором сете украинцы почувствовали сопротивление лишь в начале матча.

Украина присоединится к 25 сборным в плей-офф Первой мировой группы. Матчи состоятся в 2026 году.