Орлов одержал разгромную победу в начале матча Кубка Дэвиса Украина – Доминиканская Республика
Владислав отдал сопернику только 3 гейма
около 2 часов назад
Фото: ФТУ
Владислав Орлов (ATP, 526) в первом матче противостояния во Второй мировой группе Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой обыграл Роберто Сида Саберви (ATP, 337) 6:2, 6:1.
Кубок Дэвиса. Вторая мировая группа. Украина – Доминиканская Республика
Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви 6:2, 6:1
Следующим матчем противостояния станет встреча Вячеслава Белинского и Петера Бертрана.