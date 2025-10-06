Олег Шумейко

Алексей Крутых (ATP, 458) в финале отбора турнира серии Challenger в испанской Валенсии проиграл Карлосу Санчесу Ховеру (ATP, 316) 1:6, 7:6 (6), 3:6.

За 2 с четвертью часа на корте украинец трижды подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из двенадцати и дважды ошибся при подаче. Испанец сделал 1 эйс и 9 брейков. Это была вторая встреча теннисистов в 2021 году, победил Крутых.

Напомним, что Даяна Ястремская не смогла завершить стартовый матч на соревнованиях WTA1000 в Ухане.