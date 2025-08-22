Денис Седашев

Издание Forbes опубликовало традиционный рейтинг теннисистов с наивысшими доходами.

По данным издания, за последние 12 месяцев топ-10 игроков заработали 285 миллионов долларов — почти на 14% больше, чем в прошлом году (246 миллионов). В расчетах Forbes учитываются не только призовые, но и приблизительные доходы от спонсорских контрактов и других источников.

Топ-10 наиболее высокооплачиваемых теннисистов (призовые / заработки вне корта)

1. Карлос Алькарас (Испания) - $48,3 млн. ($13,3 млн / $35 млн.)

2. Яник Синнер (Италия) - $47,3 млн. ($20,3 млн. / $27 млн.)

3. Кори Гауфф (США) - $37,2 млн. ($12,2 млн. / $25 млн.)

4. Новак Джокович (Сербия) - $29,6 млн. ($4,6 млн. / $25 млн.)

5. Арина Сабаленко (-) - $27,4 млн. ($12,4 млн. / $15 млн.)

6. Чжэнь Циньвэнь (Китай) - $26,1 млн. ($5,1 млн. / $21 млн.) - впервые в этом списке

7. Ига Швентек (Польша) - $24 млн. ($9 млн. / $15 млн.)

8. Тейлор Фритц (США) - $15,6 млн. ($8,6 млн. / $7 млн.) - впервые в этом списке

9. Фрэнсис Тиафо (США) - $15,2 млн. ($3,2 млн. / $12 млн.) - впервые в этом списке

10. Даниил Медведев (-) - $14,3 млн. ($4,3 млн. / $10 млн.)