Усик определился с следующим соперником
Александр будет защищать титул WBO
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Член команды Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин в интервью Boxing King Media высказался о том, кого видит следующим соперником абсолютного чемпиона:
У нас есть этот пояс WBO, его первый титул. Есть правила. Нам нужно поговорить с командой. Следующим оппонентом должен быть Паркер. Если этот бой пройдет не в Саудовской Аравии, тогда нам нужно посмотреть, каким будет следующий шаг.
Напомним, что Александр получил отсрочку для переговоров о бое с Джозефом Паркером.