Карлос Алькарас после победы над Александром Зверевым высказался о финальном матче турнира серии Masters в Цинциннати с Янником Синнером. Слова испанца приводит btu.org.ua:

Никогда не легко играть против кого-то, когда знаешь, что он чувствует себя не на все 100%. Это еще сложнее, когда речь идет о Саше, таком замечательном человеке вне корта, с которым у меня очень хорошие отношения. Было сложно. Думаю, что в начале матча мы оба показывали хороший теннис, но вдруг его самочувствие ухудшилось, и я сосредоточился на том, как он себя чувствует, вместо того, чтобы думать о себе и играть хорошо. Это была очень трудная ситуация для меня, и я лишь желаю ему всего наилучшего.

Что касается финала, то я с нетерпением жду новой встречи с Синнером. Благодаря ему я демонстрирую свой лучший теннис. Для болельщиков прекрасно наблюдать за нашими матчами. Мы заставляем друг друга идти до предела возможностей и дарим действительно красивый теннис. Я готов принять этот вызов. Я готов посмотреть, что сделал неправильно в последнем матче на Wimbledon, и попытаться усовершенствовать игру для финала в понедельник. Завтра у меня выходной. Я постараюсь немного улучшить свой теннис, чтобы быть готовым на 100% и психологически, и тактически, чтобы все работало безупречно. Завтра будет очень хороший день, и я с нетерпением жду понедельника.