Кубок Дэвиса: Люксембург лидирует в счёте после первого игрового дня с Украиной
Украинцы Алексей Крутих и Владислав Орлов потерпели поражения
около 3 часов назад
Украинские теннисисты Алексей Крутых и Владислав Орлов потерпели поражения в стартовых матчах противостояния сборных Украины и Люксембурга в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.
В первом поединке игрового дня Крутых встретился с Крисом Родешем и уступил в двух сетах — 3:6, 1:6.
Украинский теннисист в ходе встречи не смог выполнить ни одного эйса, допустил две двойные ошибки, не реализовал оба заработанных брейк-пойнта и проиграл четыре гейма на своей подаче.
Во втором матче Владислав Орлов противостоял Алексу Кнаффу и проиграл — 6:7 (2:7), 2:6.
В ходе поединка Орлов допустил семь двойных ошибок, выполнил четыре эйса, смог реализовать единственный брейк-пойнт во втором сете, однако трижды уступил в геймах на собственной подаче.
После двух одиночных встреч счет в матчевом противостоянии — 2:0 в пользу сборной Люксембурга.
