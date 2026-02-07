Денис Седашов

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Владислав Орлов потерпели поражения в стартовых матчах противостояния сборных Украины и Люксембурга в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

В первом поединке игрового дня Крутых встретился с Крисом Родешем и уступил в двух сетах — 3:6, 1:6.

Украинский теннисист в ходе встречи не смог выполнить ни одного эйса, допустил две двойные ошибки, не реализовал оба заработанных брейк-пойнта и проиграл четыре гейма на своей подаче.

Во втором матче Владислав Орлов противостоял Алексу Кнаффу и проиграл — 6:7 (2:7), 2:6.

В ходе поединка Орлов допустил семь двойных ошибок, выполнил четыре эйса, смог реализовать единственный брейк-пойнт во втором сете, однако трижды уступил в геймах на собственной подаче.

После двух одиночных встреч счет в матчевом противостоянии — 2:0 в пользу сборной Люксембурга.

