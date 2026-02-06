Олег Шумейко

10-11 апреля женская команда Украины в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг проведет номинально домашний матч с Польшей на кортах соперниц. Об этом сообщил президент Федерации тенниса Польши Дарьюш Лукашевский, которого цитирует btu.org.ua:

В день жеребьёвки, когда мы узнали, кто соперник, мы начали переговоры. Они прошли гладко, поскольку у нас очень хорошие отношения с украинской федерацией и её вице-президентом Евгением Зукиным. Изменение хозяина ещё должно было утвердить Международная федерация тенниса (ITF), и формальности заняли несколько дней. Даріуш Лукашевский

Отметим, что в 2025 году украинки играли в польском Радоме в рамках Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Тогда сборная Украины обыграла полек и швейцарок, а в финальной части турнира дошла до полуфинала.

