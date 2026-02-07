Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 182) в полуфинале квалификации турнира серии ATP500 в нидерландском Роттердаме уступил шестому сеянному Кристоферу О'Коннеллу (ATP, 119) 3:6, 5:7.

За полтора часа на корте украинец трижды подал навылет, совершил 1 брейк и трижды ошибся при подаче. Австралиец сделал 7 эйсов и 4 брейки. Это была первая очная встреча теннисистов.

Напомним, что Дарья Снигур и Александра Олийныкова дошли до полуфинала соревнований WTA в Румынии.