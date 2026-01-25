Олег Гончар

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал победу украинской теннисистки Элины Свитолиной (WTA 12) над россиянкой Миррой Андреевой (WTA 7) в 1/8 финала Australian Open.

Экс-чемпион лаконично, но эмоционально оценил выступление украинки, заявив, что всегда был ее большим поклонником.

Слова Беккера прозвучали после уверенной победы Свитолиной в двух сетах, которая позволила ей продолжить борьбу на первом турнире Grand Slam сезона.

«Всегда был большим поклонником этой женщины из Украины».

Борис Беккер



Выход в четвертьфинал стал для Свитолиной уже 14-м на уровне турниров Grand Slam в карьере.

В четвертьфинале Australian Open соперницей Свитолиной станет третья ракетка мира — американка Кори Гауфф.