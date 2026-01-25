Легендарный Беккер отреагировал на победу Свитолиной над Андреевой на Australian Open-2026
Немецкий экс-чемпион отметил выступление украинской спортсменки и ее стабильность на турнирах Большого шлема
около 6 часов назад
Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал победу украинской теннисистки Элины Свитолиной (WTA 12) над россиянкой Миррой Андреевой (WTA 7) в 1/8 финала Australian Open.
Экс-чемпион лаконично, но эмоционально оценил выступление украинки, заявив, что всегда был ее большим поклонником.
Слова Беккера прозвучали после уверенной победы Свитолиной в двух сетах, которая позволила ей продолжить борьбу на первом турнире Grand Slam сезона.
«Всегда был большим поклонником этой женщины из Украины».
Выход в четвертьфинал стал для Свитолиной уже 14-м на уровне турниров Grand Slam в карьере.
В четвертьфинале Australian Open соперницей Свитолиной станет третья ракетка мира — американка Кори Гауфф.