Олег Гончар

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над «нейтральной» теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой в матче 1/8 финала Australian Open-2026.

Свитолина призналась, что поединок оказался чрезвычайно сложным с психологической точки зрения. По её словам, ей пришлось бороться за каждый розыгрыш и до самого конца контролировать эмоции. Украинка подчеркнула, что осталась очень довольна собственным выступлением и тем, как смогла справиться с давлением в ключевые моменты встречи.

Также теннисистка сравнила этот матч с поражением от Андреевой в прошлом году. Свитолина отметила, что в этот раз готовилась к затяжной битве и большому количеству длинных розыгрышей. Ключевыми факторами успеха она назвала активную работу ногами, максимальную концентрацию и умение находить и использовать небольшие пробелы в игре соперницы, особенно в напряжённом втором сете.

Элина рассказала, прислушалась ли она к совету своего мужа Гаэля Монфиса, который советовал ей быть расслабленной.

Сегодня я точно не была расслабленной, так что он бы этим был недоволен. Но, думаю, он будет рад моей победе. И знаете, самое обидное — это поражения. Ведь на протяжении большей части карьеры ты проигрываешь матчи почти каждую неделю, и тебе нужно восстанавливаться, снова выходить на корт, продолжать работать и стараться сделать лучше на следующей неделе. Еліна Свитолина

Победа над Андреевой позволила Свитолиной выйти в четвертьфинал Australian Open-2026 и установить три достижения.