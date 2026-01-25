Олег Гончар

В четвертом круге Australian Open-2026 украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) обыграла россиянку Мирру Андрееву (WTA 7) со счетом 6:2, 6:4.

Представляем видео лучших моментов матча Свитолина — Андреева.

В этом матче украинка взяла реванш за поражение в марте 2025 года в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

На данный момент известно, что в четвертьфинале Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.