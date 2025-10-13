Олег Шумейко

Людмила Киченок и Эллен Перес в первом круге турнира серии WTA500 в китайском Нинбо обыграли вторых сеяных Эйжу Мухаммад и Деми Схурс 2:6, 6:1, 10-4.

За час с четвертью на корте украино-австралийский тандем дважды подал навылет и реализовал 2 брейк-поинта из трех. Американо-нидерландский дуэт сделал 1 эйс, 2 брейка и две «двойные».

Следующими соперницами Киченок и Перес станут Ульрикке Эйкери и Тан Цяньхуэй.

Напомним, что Юлия Стародубцева победила на старте соревнований в Нинбо в одиночном разряде.