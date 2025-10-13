Людмила Киченок и Перес победили вторых сеяных и вышли в четвертьфинал турнира в Нинбо
Украинка и австралийка победили в трех сетах
Фото: j48tennis.ne
Людмила Киченок и Эллен Перес в первом круге турнира серии WTA500 в китайском Нинбо обыграли вторых сеяных Эйжу Мухаммад и Деми Схурс 2:6, 6:1, 10-4.
За час с четвертью на корте украино-австралийский тандем дважды подал навылет и реализовал 2 брейк-поинта из трех. Американо-нидерландский дуэт сделал 1 эйс, 2 брейка и две «двойные».
Следующими соперницами Киченок и Перес станут Ульрикке Эйкери и Тан Цяньхуэй.
Напомним, что Юлия Стародубцева победила на старте соревнований в Нинбо в одиночном разряде.
