Людмила Киченок и Перес выбыли с турнира WTA 1000 в Ухане
Украинско-австралийская пара проиграла во втором круге парного разряда
около 1 часа назад
На турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) в парном разряде украинка Людмила Киченок и Эллен Перес из Австралии завершили выступления.
Во втором круге украинка и австралийка проиграли Терезе Михаликовой из Словакии и британке Оливии Николлс со счетом 5:7, 6:2, 5:10.
Матч длился 107 минут, за которые Киченок и Перес трижды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и использовали четыре из шести брейк-пойнтов.
В первом круге украинка и австралийка одолели американку Эйшу Мухаммед и Деми Схюрс из Нидерландов.
Напомним, Людмила Киченок не смогла выйти в третий раунд парного турнира WTA 1000 в Пекине