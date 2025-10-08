Олег Гончар

На турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) в парном разряде украинка Людмила Киченок и Эллен Перес из Австралии завершили выступления.

Во втором круге украинка и австралийка проиграли Терезе Михаликовой из Словакии и британке Оливии Николлс со счетом 5:7, 6:2, 5:10.

Матч длился 107 минут, за которые Киченок и Перес трижды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и использовали четыре из шести брейк-пойнтов.

В первом круге украинка и австралийка одолели американку Эйшу Мухаммед и Деми Схюрс из Нидерландов.

Напомним, Людмила Киченок не смогла выйти в третий раунд парного турнира WTA 1000 в Пекине