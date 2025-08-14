Людмила Кіченок розгромила россиянку и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Далее украинка и Перес встретятся с вторыми сеяными
Людмила Кіченок и Эллен Перес в четвертьфинале турнира серии WTA1000 в американском Цинциннати победили Николь Мелихар и Людмилу Самсонову 6:4, 6:1.
За час с четвертью на корте украино-австралийский тандем трижды подал навылет, реализовал все три брейк-поинта и 1 раз ошибся при подаче. Соперницы сделали 3 эйса и две «двойные».
Следующими соперницами Киченок и Перес станут вторые сеянные соревнований Габриэла Дабровски и Эрин Раутлифф.
