Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Людмила Киченок и австралийка Эллен Перес вышли во второй раунд парного турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Киченок и Перес со счетом 7:5, 7:5 обыграли нейтральную теннисистку с российским паспортом Анну Калинскую и румынку Сорану Кирстю.

По ходу матча украино-австралийский дуэт сделал четыре брейка и проиграл два гейма на своих подачах.

В следующем круге Киченок и Перес сыграют с американками Хейли Батиcт и Джессикой Пегулой.

Людмила и Эллен проводят четвертые совместные соревнования. Их наилучшим результатом является финал травяного пятисотника в Бад-Хомбурге.

Напомним, Ястремская вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати.