Свой теннисный сезон вторая ракетка Украины Марта Костюк завершила в начале октября, уступив на тысячнике в Ухане чешке Каролине Муховой – сопернице, в матче против которой в этом году у Марты было не самое досадное поражение, но которое завершило для украинки, по её же словам, один из самых успешных её турниров в 2025-м – US Open.

Для меня это был очень большой личный прорыв на турнирах в Мадриде и Риме, а также хороший US Open, поскольку перед ним я сильно травмировала руку в Монреале и вообще не знала, смогу ли выйти на корт. Очень много побед у меня было вне корта, и, возможно, в следующем году вы о них тоже узнаете. Марта Костюк

С того момента и до середины декабря у Костюк – межсезонье, которое можно посвятить не только отдыху и подготовке к дальнейшим выступлениям, но и социальной работе, которая в последние годы у Марты занимает очень важное место среди приоритетов. И важно, что эту работу звездная украинская теннисистка максимально старается проводить именно в Украине.

На самом деле, на большом мероприятии, организованном Мартой и её фондом Marta Kostyuk Foundation в центре Киева, о прошедшем сезоне говорилось не так уж и много. Других тем – хватало. Причем они были адаптированы под разную аудиторию – за немного более чем три часа Марта успела пообщаться и с украинскими теннисистами и тренерами в рамках презентации исследования о развитии тенниса, и с представителями медиа, и с родителями, и с партнерами из исследовательских организаций, и, конечно, с фанатами.

По словам теннисистки, за последние несколько лет она осознала значение своей роли не только на корте, но и вне его. Именно это и способствовало значительной мере проведению этих мероприятий. Полномасштабное вторжение рф в Украину лишь обострило эти чувства и побудило к созданию благотворительного фонда.

У меня есть ответственность, и она только растет. Для меня большая честь нести людям свои ценности, которые я взращиваю, которых я придерживаюсь на протяжении своей жизни. Это был на самом деле очень непростой для меня процесс – оказаться здесь сегодня, потому что я помню, сколько у нас было всяких препон на нашем пути. Это нормальная практика, я думаю, когда ты что-то начинаешь. Я очень рада всем этим проектам, которые происходят, особенно тому, что мы сделали во Львове три дня назад. Это был важный старт для нас, потому что наши проекты наконец не на бумаге. Мы проводим работу, мы способствуем улучшению физической активности у детей. Лично для меня очень многое изменилось, потому что строить Фонд и вкладывать в это свои личные ресурсы, личное время, деньги… У нас в начале работы Фонда, конечно, не было доноров совсем, все это лежало на плечах основателя. Марта Костюк

По словам креативного стратега Фонда Костюк Алины Носенко, с самого начала работы был налажен диалог со Svitolina Foundation, но при этом были расставлены разные акценты в задачах и работе.

Когда создавали стратегию, мы понимали, что Svitolina Foundation уже существует и сосредоточен на поддержке детей, занимающихся теннисом профессионально. Мы же хотели сделать акцент на массовом развитии – чтобы как можно больше детей имели возможность попробовать себя в теннисе. Мы общались с командой Элины о том, чего не хватает детям до того, как они достигают профессионального уровня, и что можно сделать после. Наши Фонды имеют общую цель – развивать украинский теннис. Элина всегда приглашена на все наши мероприятия. Алина Носенко

Для самой Марты активная деятельность в Украине в разгар её профессиональной карьеры – это ещё и возможность помочь людям в период полномасштабной войны.

Я очень эмпатичный человек. Мне в целом трудно переживать горе других людей, а горя в Украине сейчас очень много. Во время выступления во Львове, когда звучали гимн и минута молчания, я еще держалась. А вот во время речи не смогла сдержать слез, когда смотрела людям в глаза – понимая, в каких условиях они живут и как невероятно стойко держатся. Марта Костюк

Но при всех потрясениях теннисистка видит своё будущее именно в Украине.

В Украине живут титанические люди. Я очень люблю Украину, я хочу здесь жить, очень хочу сюда вернуться. Хочу, чтобы мои дети здесь жили. Я очень переживаю и в начале войны вообще не могла играть. Я пошла к психотерапевту, который мне очень помог. Марта Костюк

Конечно же, не могло обойтись и без темы пребывания в одном Туре с россиянками и белорусками. Хотя этот вопрос регулярно звучит уже четыре года и за это время мало что изменилось, позитивные знаки за это время в виде смены гражданства некоторыми представительницами стран-агрессоров проявляются.

Для WTA и ATP с самого начала было заданием не допустить войны в самом Туре. И они с этим справились, введя нейтральный флаг по нашей просьбе на пятый день войны. После этого я, особенно Леся Цуренко, приложили очень много усилий для того, чтобы их убрать из Тура. К сожалению, не получилось. Они апеллировали к тому, что нейтральные игроки не несут ответственности за действия их государств, поэтому мы добивались хотя бы их какой-то публичной позиции. Но этого не произошло, это сделали буквально единицы. То, что некоторые меняют гражданство, для меня – положительный знак. Даже если они ничего не сказали публично, то, что они уже не представляют страну-агрессора и не будут представлять для нас, в целом, это победа. Но даже игра под нейтральным флагом все равно создает для них какой-то дискомфорт. Марта Костюк

Что касается её будущего в Туре, Марта уверена, что находится на правильном пути, который она выстроила вместе с польской тренершей Сандрой Заневской, и в долгосрочной перспективе это принесёт результаты.

Работа над собой и изменение себя как личности требуют очень много времени. Это сложный процесс, который я выбрала, и он мне нравится. И я знаю, что если будут результаты, на которые я нацеливаюсь, ради которых я работаю, то они не будут завтра. Мне нравится работа, которую делаю я, которую делает моя команда. Мы над всем работаем, у нас есть планы, поэтому все под контролем. Марта Костюк

Сама Сандра, по словам Марты, пообещала приехать в Украину для проведения тренинга для украинских тренеров, с которыми работает её Благотворительный Фонд.

Ожидайте тренинг от Сандры. На это есть запрос, мы об этом говорили и планируем. Просто все постепенно. Все связи, которые у меня есть в теннисном мире, я постараюсь привезти в Украину. Во время войны это сделать непросто. Конечно, Сандра пообещала, что она приедет в Украину, ей не страшно. Но есть люди, которые именно сейчас не приедут, поэтому, возможно, мы будем стараться провести встречи в онлайн-формате. Марта Костюк

Мероприятие, организованное Marta Kostyuk Foundation, стало в некоторой мере уникальным по охвату широких слоёв аудитории, вовлечённой в теннис. Для многих топовых украинских спортсменов это может быть примером коммуникации, а сам Фонд, который был основан всего два года назад, очень быстро расширяет свою деятельность. Будем надеяться, что это только начало.