Костюк: «Стараюсь найти способы побеждать Швентек и Соболенко»
Украинская теннисистка — о соперничестве с лидерами мирового рейтинга
около 2 часов назад
28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк в интервью Tennis365 поделилась мнением о матчах с лидерами мирового рейтинга, белоруской Ариной Соболенко и полькой Игой Швентек.
«У меня есть свои навыки, но Соболенко намного больше меня, выше и сильнее. По строению мы все разные. У кого-то выше уровень тестостерона, у кого-то ниже. Это, конечно, помогает некоторым игрокам. Я чувствую, что я меньше, чем Соболенко или Швентек. Стремлюсь найти способы побеждать таких игроков, используя теннисные навыки. Но мне приходится больше работать, чтобы выигрывать очки. Вынуждена бегать намного больше, чем они».
Ранее Костюк досрочно завершила сезон-2025. Последним турниром этого сезона для украинской теннисистки стал турнир категории WTA-1000 в Ухани.