Олег Шумейко

WTA на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг. В первой десятке Жасмин Паолини и Елена Рыбакина поднялись на две позиции, в то время как Мэдисон Киз и мирра андреєва потеряли 1 и 3 места соответственно.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на 14 позицию, Марта Костюк и Диана Ястремская теперь занимают 27 и 28 места в мировом рейтинге.

Обновлённый рейтинг WTA:

1. Арина Соболенко – 10390 очков

2. Ига Свёнтек (Польша) – 8703

3. Кори Гауфф (США) – 7863

4. Аманда Анисимова (США) – 5914

5. Джессика Пегула (США) – 5183

6. Жасмин Паолини (Италия, +2) – 4525

7. Елена Рыбакина (Казахстан, +2) – 4505

8. Мэдисон Киз (США, -1) – 4395

9. мирра андреєва (-3) – 4319

10. екатерина александрова – 3375

…

14. Элина Свитолина (Украина, -1) – 2606

27. Марта Костюк (Украина, +1) – 1659

28. Диана Ястремская (Украина, +2) – 1604

112. Юлия Стародубцева (Украина, +19) – 671

139. Александра Олейникова (Украина, -2) – 560

159. Ангелина Калинина (Украина, -1) – 462

170. Дарья Снигур (Украина, +4) – 435

262. Анастасия Соболева (Украина, +3) – 262