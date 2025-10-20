Свитолина потеряла позицию, Костюк и Ястремская поднялись в рейтинге WTA
В нижней части топ-10 рейтинга произошли изменения
около 1 часа назад
WTA на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг. В первой десятке Жасмин Паолини и Елена Рыбакина поднялись на две позиции, в то время как Мэдисон Киз и мирра андреєва потеряли 1 и 3 места соответственно.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на 14 позицию, Марта Костюк и Диана Ястремская теперь занимают 27 и 28 места в мировом рейтинге.
Обновлённый рейтинг WTA:
1. Арина Соболенко – 10390 очков
2. Ига Свёнтек (Польша) – 8703
3. Кори Гауфф (США) – 7863
4. Аманда Анисимова (США) – 5914
5. Джессика Пегула (США) – 5183
6. Жасмин Паолини (Италия, +2) – 4525
7. Елена Рыбакина (Казахстан, +2) – 4505
8. Мэдисон Киз (США, -1) – 4395
9. мирра андреєва (-3) – 4319
10. екатерина александрова – 3375
…
14. Элина Свитолина (Украина, -1) – 2606
27. Марта Костюк (Украина, +1) – 1659
28. Диана Ястремская (Украина, +2) – 1604
112. Юлия Стародубцева (Украина, +19) – 671
139. Александра Олейникова (Украина, -2) – 560
159. Ангелина Калинина (Украина, -1) – 462
170. Дарья Снигур (Украина, +4) – 435
262. Анастасия Соболева (Украина, +3) – 262