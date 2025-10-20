Вторая ракетка Украины Марта Костюк подвела итоги сезона-2025. Слова украинки приводит btu.org.ua:

Не полностью. Знаете, я посмотрю, каким будет конец года, но это то время, когда оглядываешься на всё, что сделал, и на то, что мог сделать лучше. Думаю, в этом году было много улучшений вне корта – в том, как я живу, в том, как подхожу к жизни. Так что в этом году много положительного, но также и определённые проблемы – такие как травмы и поражения в напряжённых матчах.

Я просто чувствую, что много раз в этом году натыкалась на стену, проигрывая множество матчей теннисисткам из топ-10. Во многих поединках я была очень близка к победе, но не смогла перейти эту черту. Так что когда год подходит к концу, у меня есть определённые разочарования. Чувствую, что мне нужно сделать последние несколько шагов, чтобы это преодолеть. Важно действительно верить в то, что делаешь, и верить, что это случится для тебя. В этом году казалось, словно препятствие за препятствием – мне не очень везло с сеткой. Каким-то образом я оказалась там, где есть. Это был приличный год, но для меня – недостаточно хороший.