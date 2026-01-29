Олег Гончар

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) не сыграет на турнире WTA 1000 в Дохе, который стартует 9 февраля. Решение связано с процессом восстановления после травмы лодыжки, которую спортсменка получила в начале сезона.

Травму Костюк получила в матче первого круга Australian Open против француженки Эльзы Жакмо. Из-за разрыва связки украинка не смогла продолжить участие в турнире и позже также снялась с парного разряда австралийского мейджора.

27 января Костюк сообщила, что реабилитация продолжается. Пропуск турнира в Дохе должен дать ей дополнительное время для полного восстановления и уменьшить риск осложнений на старте дальнейших соревнований сезона.

Пока неизвестно, когда именно украинская теннисистка вернется к официальным матчам.