«Главное — терпение»: Костюк — о процессе восстановления после травмы
Украинка получила разрыв связки в матче первого круга Australian Open
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк (20 WTA) сообщила о начале активной фазы восстановления после травмы лодыжки, полученной во время Australian Open.
Спортсменка отметила, что уже начала интенсивную реабилитацию и настроена постепенно возвращаться к тренировочному процессу.
После травмы, полученной на корте, в эти дни главное – терпение. Вчера я начала интенсивный процесс восстановления, и я буду вместе с вами на пути к возвращению.
Украинка получила разрыв связки в матче первого круга Australian Open против Эльзы Жакмо.
«Играть против первой ракетки мира — большой вызов»: Свитолина — о полуфинале Australian Open-2026.
Поделиться