Жакмо о победе над Костюк: «Марта играла очень хорошо»
Французская теннисистка прокомментировала изнурительную победу над украинкой
около 1 часа назад
Французская теннисистка Эльза Жакмо (58 WTA) прокомментировала победу над Мартой Костюк (20 WTA) в матче первого круга Australian Open-2026.
Поединок длился более трех часов и завершился в пользу Жакмо.
Это был безумный матч. Марта играла очень хорошо. Поэтому я очень счастлива выиграть этот матч. Это было нелегко.
Это непросто, потому что кажется, что матч уже почти завершился (о концентрации после паузы из-за медицинского тайм-аута Костюк – прим.).
Это произошло в очень важный момент. Я старалась оставаться максимально спокойной… Я очень рада, что смогла сосредоточиться.
Мы играли более трех часов, а [Костюк] — игрок, которая очень любит бегать. Мне действительно нужно восстановиться, потому что это был очень длинный матч.
Костюк получила травму на Australian Open-2026 и снялась с парного разряда.
Поделиться