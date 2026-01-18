Французская теннисистка Эльза Жакмо (58 WTA) прокомментировала победу над Мартой Костюк (20 WTA) в матче первого круга Australian Open-2026.

Поединок длился более трех часов и завершился в пользу Жакмо.

Это был безумный матч. Марта играла очень хорошо. Поэтому я очень счастлива выиграть этот матч. Это было нелегко.

Это непросто, потому что кажется, что матч уже почти завершился (о концентрации после паузы из-за медицинского тайм-аута Костюк – прим.).

Это произошло в очень важный момент. Я старалась оставаться максимально спокойной… Я очень рада, что смогла сосредоточиться.

Мы играли более трех часов, а [Костюк] — игрок, которая очень любит бегать. Мне действительно нужно восстановиться, потому что это был очень длинный матч.