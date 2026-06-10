Сергей Разумовский

Матч Дарьи Снигур во втором раунде турнира WTA 250 в Хертогенбосе не удалось завершить 10 июня из-за погодных условий. Украинская теннисистка, занимающая 84-е место в рейтинге WTA, встречалась с представительницей Венгрии Панной Удварди — 65-й ракеткой мира.

Поединок дошел до решающего сета, однако из-за дождя игру пришлось остановить и перенести на следующий день. На момент паузы Снигур проигрывала в третьей партии со счетом 2:4, но имела 40:30 на своей подаче. До этого Дарья выиграла стартовый сет — 6:4, однако во второй партии уступила — 3:6.

Точное время возобновления встречи 11 июня пока не сообщается. Из-за непогоды в среду также не состоятся еще несколько матчей турнира. В частности, свои матчи не сыграют Уго Умбер — Бенжамен Бонзи и Робин Монтгомери — Грет Миннен.

Напомним, Костюк и Осака – теннисистки с наибольшим количеством эйсов на Roland Garros-2026.