Костюк и Осака – теннисистки с наибольшим количеством эйсов на Roland Garros-2026
Тройку замкнула первая ракетка мира
14 минут назадПодписаться в
Украинская теннисистка Марта Костюк (№12 WTA) выполнила 23 подачи навылет на Roland Garros-2026.
Марта и японка Наоми Осака (№15 WTA) занимают первое место по количеству эйсов в женском одиночном разряде на французском мейджоре – у обеих по 23.
Марта проиграла в полуфинале нынешнего Открытого чемпионата Франции, Наоми покинула турнир на стадии 1/8 финала.
Топ-5 теннисисток по количеству эйсов на Roland Garros-2026:
1. Марта Костюк (Украина, проиграла в полуфинале) – 23 эйса
1. Наоми Осака (Япония, проиграла в 1/8 финала) – 23
3. Арина Соболенко (–, проиграла в четвертьфинале) – 17
4. Мария Саккари (Греция, проиграла в третьем раунде) – 16
5. Диан Парри (Франция, проиграла в 1/8 финала) – 15
Напомним, Костюк из-за травмы вынуждена пропустить турнир в Лондоне.