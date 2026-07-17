Украинская теннисистка Александра Олийныкова прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в Яссах (Румыния) после победы над француженкой Кларой Бюрель.

Спортсменка призналась, что не ожидала такого результата из-за психологического давления и невозможности вернуться домой из-за войны в Украине. Слова приводит ВТУ.

Я очень счастлива. Конечно, матч был чрезвычайно трудным. Очень непросто играть против соперницы, которая умеет практически всё, к тому же она очень умная теннисистка и настоящий боец. Я очень рада, что сыграю в своём втором полуфинале.

Честно говоря, я даже не ожидала, что оба эти полуфинала состоятся. Первый был после того, как я застряла в лифте (смеётся), а сейчас в моей жизни тоже непростой период. Я из Украины, и из-за постоянных российских обстрелов приходится жить в большом стрессе. Очень тяжело, когда месяцами не можешь вернуться домой. Поэтому, да, я не ожидала такого результата. Но у меня был такой настрой: я уже здесь, так что должна сделать всё, что в моих силах. И меня всегда мотивирует желание как можно лучше представлять свою страну.

Конечно, атмосфера здесь очень помогает. И в Клуже, и здесь, в Яссах, я чувствую себя очень желанной гостьей, и это делает меня счастливой (смеётся). Очень приятно видеть столько людей на трибунах.